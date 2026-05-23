Huracán volvió al triunfo y con goleada

Fue 3-0 ante Argentinos Diadema y trepó al quinto puesto del Apertura A. Este domingo, el líder General Saavedra visitará a Próspero Palazzo. La 11ª fecha continúa a partir de las 13.

Huracán logró este sábado de visitante un claro triunfo ante Argentinos Diadema a quien le ganó por 3-0, en el partido que abrió la 11ª fecha del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El encuentro, que se jugó en cancha de Diadema, tuvo el arbitraje de Carlos Rujano.

El “Globo” se fue de Kilómetro 27 con los tres puntos por los goles que anotaron Pablo Zalazar (25’PT), Facundo López (15’ ST) y Oscar Castro (23’ ST).

De esa manera, Huracán, que venía de caer 1-0 ante Laprida, se reencontró con la victoria, trepó al quinto puesto del campeonato y llegará con el ánimo en alto de cara al clásico del próximo domingo en “La Madriguera” ante Jorge Newbery, quien este mismo sábado se consagró campeón provincial en Rawson.

La 11ª fecha continuará este domingo en el horario especial de las 13, ya que a las 15:30, en Córdoba se estará jugando la final del torneo Apertura de la Liga Profesional, entre River Plate y Belgrano.

El líder General Saavedra visitará a Próspero Palazzo, Deportivo Sarmiento recibirá a Comisión de Actividades Infantiles, Laprida será local ante Petroquímica, mientras que Unión San Martín Azcuénaga se medirá en Kilómetro 5 ante Deportivo Portugués, otro necesitado y que quiere dejar el último puesto.

La jornada se completará el miércoles de la próxima semana cuando Rada Tilly reciba a Jorge Newbery, en horario y terna arbitral a confirmar.

Panorama de la 11ª fecha

SABADO 23

- Argentinos Diadema 0 / Huracán 3.

DOMINGO 24 (13:00 Primera – 11:00 Reserva)

- Próspero Palazzo vs General Saavedra.

Arbitro: Gabriel Jarpa.

Cancha: Próspero Palazzo.

- Deportivo Sarmiento vs CAI.

Arbitro: Sergio Corbalán.

Cancha: Deportivo Sarmiento.

- Laprida vs Petroquímica.

Arbitro: Luis Fimiani.

Cancha: Laprida.

- USMA vs Deportivo Portugués.

Arbitro: Brian Jerosimich.

Cancha: USMA.

MIERCOLES 27

- Rada Tilly vs Jorge Newbery.