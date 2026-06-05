Gimnasia derrotó de local 82-79 a La Fede Deportiva por una nueva fecha de la fase regular del torneo Apertura de básquet de Primera división masculino.

El "Verde" se quedó con el clásico

Con tres partidos, continuó este jueves en diferentes campos de juego, la fase regular correspondiente al torneo Apertura de básquet de Prfimera división de la rama masculina.

En uno de esos encuentros, Gimnasia se quedó con el clásico al superar en el Socios Fundadores a La Fede Deportiva por 82-79.

En el “Verde” se destacaron Simón Dias, goleador de su equipo con 21 puntos y 5 rebotes, escoltado por el ala pívot Julián Salas con 18 tantos, 8 rebotes y 3 asistencias, mientras que Ciro Melo aportó 17 unidades, bajó 15 rebotes, dio 4 asistencias y metió una tapa. El pívot aseguró el triunfo de su equipo con dos libres a 25 segundos para el final. Santino Santacroce también marcó 17 puntos, con 4 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperos.

En el “Bordó”, mientras tanto, sus mejores vías de gol fueron Nazareno Scipioni, quien fue el máximo anotador del partido con 24 tantos, 5 rebotes, 2 asistencias y 3 recuperos, seguido de Alejo Fernández con 17 unidades, 7 rebotes, 2 asistencias y 3 recuperos. Mientras que el pívot Juan Ignacio Cárdenas aportó 12 puntos, bajó 14 rebotes, dio 2 asistencias y tuvo 3 recuperos.

Por su parte, en la sede de Comisión de Actividades Infantiles, fue victoria de Petroquímica, que se impuso ante el dueño de casa por 85 a 60.

En el “Verdolaga”, el mejor y goleador del partido fue Germán Azcurra con 24 puntos, escoltado por Agustín Moyano con 12 tantos, 5 rebotes, 3 recuperos y 6 pases gol.

En el elenco “Azzurro”, mientras tanto, su máximo anotador resultó Julián Clausen con 14 puntos, 3 rebotes y una tapa.

En el restante juego disputado por la categoría Mayores Varones, Náutico Rada Tilly le ganó en su cancha a Escuela Municipal Pueyrredón por 91 a 51.

En el conjunto “aurinegro” se destacaron Luciano Farone con 18 puntos, mientras que Franco Russo marcó 14 unidades.

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Panorama

LUNES 1

En Náutico Rada Tilly

- Escuela Municipal Pueyrredón 34 / Náutico Rada Tilly 59 (Primera F).

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 64 / La Fede Deportiva 42 (Primera F).

JUEVES 4

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 60 / Petroquímica 85 (Primera M).

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 91 / Escuela Municipal Pueyrredón 51 (Primera M).

En el Socios Fundadores

- Gimnasia y Esgrima 82 / La Fede Deportiva 79 (Primera M).