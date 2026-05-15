Conductor ebrio provocó un choque múltiple en el barrio Moure

Fue en 10 de Noviembre y Ricardo Tora. El conductor de un Renault 9 chocó contra cinco vehículos e intentó escapar. Manejaba con 1,85 g/l de alcohol en sangre.

Un violento accidente de tránsito múltiple se registró durante la noche del jueves en la zona sur de Comodoro Rivadavia y terminó con un hombre de 33 años demorado por conducir en estado de ebriedad y protagonizar incidentes con otros automovilistas.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 horas en la intersección de Avenida 10 de Noviembre y Ricardo Tora, donde intervino personal de la Comisaría Seccional Quinta.

Según informaron fuentes policiales, el conductor de un Renault 9 impactó inicialmente contra una camioneta Chevrolet S10 y un Chevrolet Prisma que se encontraban estacionados frente al salón Algarve, sin ocupantes en su interior. Ambos vehículos sufrieron daños materiales.

Tras la primera colisión, el automovilista intentó darse a la fuga, pero durante su escape chocó además contra un Ford Ka y una Volkswagen Amarok que circulaban por el sector.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el conductor presentaba evidentes signos de ebriedad. Además, el hombre comenzó a insultar y provocar a los conductores involucrados, desobedeciendo en reiteradas ocasiones las indicaciones policiales.

Ante su comportamiento agresivo y con el objetivo de preservar la integridad física tanto del propio sujeto como de terceros, el personal policial lo demoró preventivamente por infracción a la Ley XV N° 27.

Posteriormente, agentes de Tránsito Municipal realizaron el correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo de 1,85 gramos de alcohol por litro de sangre.

Las autoridades dispusieron una consigna policial para resguardar el vehículo causante del siniestro. En el hecho tomó intervención el Ministerio Público Fiscal, representado por Carolina Lovera, y el Juzgado de Paz, a cargo de Verónica Pedrotti.