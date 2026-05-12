Motociclista hospitalizada tras un choque en EE.UU. y Alcorta

El siniestro ocurrió este martes al mediodía en. Una mujer circulaba en una Honda Navi 110 y fue trasladada preventivamente al Hospital Regional.

Personal de la Seccional Tercera intervino este martes, alrededor de las 12, en Estados Unidos y Figueroa Alcorta, en el límite de los barrios Roca y José Fuchs, tras un accidente de tránsito entre un automóvil y una motocicleta.

De acuerdo a la información policial, un hombre identificado como H.L.M., mayor de edad, conducía un Fiat Idea por avenida Estados Unidos en dirección a Figueroa Alcorta cuando colisionó con una motociclista identificada como C.C., que circulaba por Colonos Galeses hacia la misma intersección a bordo de una Honda Navi 110.

La mujer regresaba de una sesión de kinesiología por una lesión en una de sus piernas y utilizaba una bota ortopédica. Luego del impacto manifestó fuertes dolores en esa extremidad, por lo que se solicitó asistencia médica.

Minutos después arribó personal del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) 107, que estabilizó a la motociclista y dispuso su traslado preventivo al Hospital Regional.

En el lugar también trabajó Criminalística y se dio intervención al Ministerio Público Fiscal. Además, ambos vehículos fueron secuestrados y el test de alcoholemia practicado al conductor del Fiat Idea arrojó resultado negativo.