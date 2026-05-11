El siniestro ocurrió el domingo por la noche en la zona de El Balancín. La camioneta quedó montada sobre la estructura de contención y el retiro del vehículo se demoró por la falta de grúas operativas.

Con 1,68 g/L de alcohol en sangre, chocó contra el guardarraíl en Ruta 1

Personal de la Comisaría Distrito Mosconi intervino el domingo por la noche en un siniestro vial registrado sobre la Ruta Provincial N.° 1.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:45, cuando una camioneta Toyota Hilux conducida por E.E.M. protagonizó un despiste y terminó sobre el guardarraíl de la calzada.

En el lugar trabajó personal de Tránsito, que realizó el test de alcoholemia al conductor. El examen arrojó un resultado positivo de 1,68 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se labró la correspondiente acta de infracción.

Durante el procedimiento, las autoridades informaron que no había disponibilidad de grúas pertenecientes a las áreas de Tránsito, Transporte y Policía. Según se indicó, recién habría unidades operativas desde las 08:00 del día siguiente.

Ante ese escenario, y debido a que el conductor tampoco contaba con servicio de grúa mediante su seguro, se realizaron gestiones para conseguir asistencia privada y retirar el vehículo del sector.