Motociclista hospitalizado tras un choque con una camioneta

El accidente ocurrió este jueves por la mañana frente al mayorista Maxiconsumo. El conductor de la moto recibió asistencia médica en el lugar y fue trasladado al hospital para estudios de mayor complejidad.

Un accidente de tránsito ocurrido este jueves minutos después de las 8 de la mañana dejó como saldo a un motociclista herido en la zona sur de la ciudad.

El siniestro se produjo sobre la avenida Hipólito Yrigoyen 3057, frente al establecimiento mayorista Maxiconsumo, en un horario de importante circulación vehicular.

Por motivos que aún son materia de investigación, una camioneta Toyota Hilux impactó contra una motocicleta. A raíz del choque, el conductor del rodado menor quedó tendido sobre la calzada con distintas lesiones y dolencias.

Personal del Servicio 107 llegó rápidamente al lugar y brindó las primeras atenciones al motociclista antes de trasladarlo en ambulancia a un centro asistencial para la realización de estudios de mayor complejidad.

En el sector también intervino personal policial, que llevó adelante las actuaciones correspondientes y trabajó junto a peritos para establecer cómo se produjo la colisión. Durante las tareas, el tránsito permaneció parcialmente restringido.