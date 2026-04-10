Se miden este viernes desde las 21:30 en la sede “azzurra” por una nueva fecha del torneo Apertura de Primera división masculino.

CAI-La Fede es la propuesta del viernes en el básquet local

La Comisión de Actividades Infantiles recibirá este viernes a La Fede Deportiva por una nueva fecha de la fase regular del torneo Apertura de básquet de Primera división de la rama masculina.

El encuentro, que se jugará en el gimnasio “azzurro” dará comienzo a las 21:30 y tendrá el arbitraje de José Bova, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.

Por otra parte, durante la noche del jueves, Escuela Municipal Pueyrredón logró un importante triunfo de visitante al imponerse por 52-45 ante Náutico Rada Tilly en partido de la categoría Mayores Femenino.

Para lo que resta de la semana, a partir de este sábado, se jugará una nueva fecha de la Fase Asociativa clasificatoria para la Liga Provincial de Clubes y Liga Federal Formativa.

Mientras que también dará comienzo el programa de encuentros en las categorías iniciales en Iniciación Deportiva (U-05), Cebollitas (U-07) y Pre-Mini (U-09).

La actividad tendrá lugar en la sede de la CAI y en el gimnasio Cemento Comodoro -ambos el día sábado-, mientras que el domingo, la acción de los más chiquitos será en el Socios Fundadores.

Panorama

JUEVES 9

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 45 / Escuela Municipal Pueyrredón 52.

VIERNES 10

En Comisión de Actividades Infantiles

21:30 Primera Masculino: CAI vs La Fede Deportiva. Arbitros: José Bova, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.

SABADO 11

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

14:30 Cadetes F: La Fede Deportiva “Bordó” vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Leandro Aguirre y Guillermo Fernández.

16:00 Infantiles F: La Fede Deportiva “Bordó” vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: José Bova y Guillermo Fernández.

17:30 Juveniles F: La Fede Deportiva “Bordó” vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Leandro Aguirre y Guillermo Fernández.

19:00 Liga Próximo M: Escuela Municipal Pueyrredón vs La Fede Deportiva (*). Arbitros: Leandro Aguirre y José Bova.

(*) Con planilla oficial de juego.

En Comisión de Actividades Infantiles

16:00 Mini Mixto: CAI (M) vs Náutico Rada Tilly (F) (*). Arbitros: Juan Carlos Pérez y Rodrigo Alvarez.

(*) Con planilla oficial de juego.

17:30 Infantiles F: CAI vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Juan Carlos Pérez y Rodrigo Alvarez.

DOMINGO 12

En Náutico Rada Tilly

14:30 Mini (M): Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Axel Catalán y Marcia Carrizo.

16:00 Juveniles M: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Mario Contrera y Marcia Carrizo.

17:30 Cadetes M: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Axel Catalán y Marcia Carrizo.

19:00 Liga Próximo M: Náutico Rada Tilly vs Gimnasia “Verde”. Arbitros: Mario Contrera y Axel Catalán.

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

16:30 Cadetes (F): La Fede Deportiva “Bordó” vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Rodrigo Reyes y Facundo Iza.

18:00 Liga Próximo M: La Fede Deportiva vs Gimnasia “Blanco”. Arbitros: Rodrigo Reyes y Facundo Iza.

(*) Con planilla oficial de juego.

Programación de Encuentros

SABADO 11

En Comisión de Actividades Infantiles

13:30 Cebollitas (U-07): CAI vs Náutico Rada Tilly “Negro”.

14:30 Pre Mini (U-09): CAI vs Náutico Rada Tilly “Negro”.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

14:00 Mini (M) (U–11): Petroquímica vs Escuela Municipal Pueyrredón.

15:00 Pre Mini (U–09): Petroquímica vs Escuela Municipal Pueyrredón.

16:00 Cebollitas (U–07): Petroquímica vs Escuela Municipal Pueyrredón.

DOMINGO 12

En el Socios Fundadores

Gimnasio “Socios Fundadores”

10:30 Pre Mini (U–09): Gimnasia “Blanco” vs Náutico Rada Tilly” Amarillo”.

11:00 Pre Mini (U–09): Gimnasia “Verde” vs La Fede Deportiva “Bordó”.

12:30 Cebollitas (U–07): Gimnasia “Verde” vs La Fede Deportiva “Bordó”.

13:30 Iniciación Deportiva (U–05): Gimnasia “Verde” vs La Fede Deportiva “Bordó”.