Náutico Rada Tilly ganó en categoría Liga Próximo

Derrotó de visitante 64-59 a La Fede Deportiva por una nueva fecha de la Fase Asociativa del torneo Apertura de básquet.

Náutico Rada Tilly superó este miércoles, como visitante, a La Fede Deportiva, por 64-59 en el marco de una nueva fecha del torneo Apertura -categoría Liga Próximo- de la Fase Asociativa clasificatoria para la Liga Provincial de Clubes y Liga Federal Formativa de básquet.

El elenco “aurinegro” se fue con la victoria del gimnasio “Diego Simón” por las producciones de Facundo Sciutto, quien fue el goleador del partido con 22 puntos, 3 recuperos y una tapa.

Aunque el jugador más valioso del encuentro, resultó Sebastián Sosa, con 14 tantos, 15 rebotes, 4 asistencias, 5 recuperos y 2 pérdidas. También fue clave, el aporte de Bruno Leonori, con 11 tantos, 13 rebotes, 4 asistencias, 2 tapas, y tuvo 3 tanto en pérdidas como recuperos.

Por el lado del “Bordó”, su mejor vía de gol resultó el base Mateo Cuzen con 17 unidades.

De esa manera, Náutico logró su tercera victoria seguida en la competencia.

Mientras tanto, el martes, también en “La Caldera” de Km 3, hubo triunfo de visitante en Primera Femenino, ya que Gimnasia se quedó con el clásico al derrotar a La Fede por 60-56.

Antonella Moroncini comandó la ofensiva del “Verde” con 20 puntos y 13 rebotes, mientras que Celina Martínez la escoltó con 11 unidades, 6 rebotes, 3 recuperos e igual número de pérdidas, y una tapa.

Por el lado del elenco dueño de casa, se destacó Lupita Di Pauli con 16 puntos, mientras que Martina Saiz aportó 13 tantos, bajó 7 rebotes y tuvo cuatro recuperos, con 2 pérdidas de balón.

Este jueves desde las 20 continuará la acción con el duelo entre Náutico Rada Tilly y Escuela Municipal Pueyrredón.

Panorama

LUNES 6

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly "Amarillo" 74 / Gimnasia "Verde" 27 (Infantiles M).

En el Socios Fundadores

- Gimnasia y Esgrima vs Comisión de Actividades Infantiles (Infantiles F).

- Gimnasia y Esgrima 82 / CAI 41 (Liga Próximo M).

MARTES 7

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva 56 / Gimnasia y Esgrima 60 (Primera F).

MIERCOLES 8

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva 59 / Náutico Rada Tilly 64 (Liga Próximo M).

JUEVES 9

En Náutico Rada Tilly

20:00 Primera F: Náutico Rada Tilly vs Escuela Municipal Pueyrredón.

VIERNES 10

En Comisión de Actividades Infantiles

21:30 Primera Masculino: CAI vs La Fede Deportiva. Arbitros: José Bova, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.

SABADO 11

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

14:30 Cadetes F: La Fede Deportiva “Bordó” vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Leandro Aguirre y Guillermo Fernández.

16:00 Infantiles F: La Fede Deportiva “Bordó” vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: José Bova y Guillermo Fernández.

17:30 Juveniles F: La Fede Deportiva “Bordó” vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Leandro Aguirre y Guillermo Fernández.

19:00 Liga Próximo M: Escuela Municipal Pueyrredón vs La Fede Deportiva (*). Arbitros: Leandro Aguirre y José Bova.

(*) Con planilla oficial de juego.

En Comisión de Actividades Infantiles

16:00 Mini Mixto: CAI (M) vs Náutico Rada Tilly (F) (*). Arbitros: Juan Carlos Pérez y Rodrigo Alvarez.

(*) Con planilla oficial de juego.

17:30 Infantiles F: CAI vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Juan Carlos Pérez y Rodrigo Alvarez.

DOMINGO 12

En Náutico Rada Tilly

14:30 Mini (M): Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Axel Catalán y Marcia Carrizo.

16:00 Juveniles M: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Mario Contrera y Marcia Carrizo.

17:30 Cadetes M: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Axel Catalán y Marcia Carrizo.

19:00 Liga Próximo M: Náutico Rada Tilly vs Gimnasia “Verde”. Arbitros: Mario Contrera y Axel Catalán.

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

16:30 Cadetes (F): La Fede Deportiva “Bordó” vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Rodrigo Reyes y Facundo Iza.

18:00 Liga Próximo M: La Fede Deportiva vs Gimnasia “Blanco”. Arbitros: Rodrigo Reyes y Facundo Iza.

(*) Con planilla oficial de juego.

Programación de Encuentros

Categoría – Iniciación Deportiva – Cebollita – Pre Mini

SABADO 11

En Comisión de Actividades Infantiles

13:30 Cebollitas (U-07): CAI vs Náutico Rada Tilly “Negro”.

14:30 Pre Mini (U-09): CAI vs Náutico Rada Tilly “Negro”.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Kmm 8

14:00 Mini (M) (U–11): Petroquímica vs Escuela Municipal Pueyrredón.

15:00 Pre Mini (U–09): Petroquímica vs Escuela Municipal Pueyrredón.

16:00 Cebollitas (U–07): Petroquímica vs Escuela Municipal Pueyrredón.

DOMINGO 12

En el Socios Fundadores

Gimnasio “Socios Fundadores”

10:30 Pre Mini (U–09): Gimnasia “Blanco” vs Náutico Rada Tilly” Amarillo”.

11:00 Pre Mini (U–09): Gimnasia “Verde” vs La Fede Deportiva “Bordó”.

12:30 Cebollitas (U–07): Gimnasia “Verde” vs La Fede Deportiva “Bordó”.

13:30 Iniciación Deportiva (U–05): Gimnasia “Verde” vs La Fede Deportiva “Bordó”.