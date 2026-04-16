Será este jueves desde las 21:30 en el gimnasio Diego Simón por una nueva fecha del torneo Apertura de básquet.

La Fede y Petroquímica van por la punta en Primera Femenino

La Fede Deportiva recibirá este jueves a Petroquímica en el marco de una nueva fecha de la fase regular del torneo Apertura de básquet de Primera división de la rama femenina.

El partido, que se jugará en el gimnasio Diego Simón de Kilómetro 3, dará comienzo a las 21:30 y será controlado por Rodrigo Reyes, José Bova y Jorge Alarcón.

La Fede intentará hacerse fuerte en su casa para así celebrar su segundo éxito en el torneo, con la chance de en caso de ganar, quedará en lo más alto del campeonato.

El “Verdolaga”, mientras tanto, irá en busca de un nuevo triunfo, que de lograrlo, será el tercero en fila lo que le permitirá saltar a la punta del certamen, que por ahora lidera el equipo de Escuela Municipal Pueyrredón.

Esta semana, mientras tanto, se jugaron partidos de la Fase Asociativa clasificatoria para la Liga Provincial de Clubes y Liga Federal Formativa.

En ese contexto, el martes, Náutico Rada Tilly venció con holgura a La Fede “Blanco” por 72-25, mientras que al día siguiente, en el Socios Fundadores, hubo repartos de triunfos entre el local Gimnasia “Blanco” y La Fede “Blanco”.

En Infantiles, ganó Gimnasia por 117-34, mientras que en Juveniles, la victoria fue de La Fede que se impuso por 55-49. En ambos casos los partidos fueron de la rama masculina.

A continuación se detalla los resultados registrados el martes y miércoles, como así también la programación a desarrollarse entre este jueves y todo el fin de semana.

Panorama

MARTES 14

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 72 / La Fede Deportiva “Blanco” 25 (Cadetes F).

MIERCOLES 15

En el Socios Fundadores

- Gimnasia "Blanco" 117 / La Fede Deportiva "Blanco” 34 (Infantiles M).

- Gimnasia "Blanco" 49 / La Fede Deportiva "Blanco" 55 (Juveniles M).

Programa

JUEVES 16

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

21:30 Primera F: La Fede Deportiva vs Petroquímica. Arbitros: Rodrigo Reyes, José Bova y Jorge Alarcón.

VIERNES 17

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

20:00 Cadetes (M): La Fede Deportiva "Blanco" vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Facundo Iza y Jorge Alarcón.

21:30 Primera (M): La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Leandro Aguirre, Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km8

21:30 Primera (M): Petroquímica vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Rodrigo Reyes, Mario Contrera y Juan Carlos Pérez.

(*) Con planilla oficial de juego.

SABADO 18

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km8

14:30 Mini (M): Petroquímica vs Gimnasia "Blanco". Arbitros: Leandro Aguirre y Axel Catalán.

16:00 Cadetes (M): Petroquímica vs Gimnasia "Blanco". Arbitros: Leandro Aguirre y Axel Catalán.

17:30 Infantiles (M): Petroquímica vs Gimnasia "Blanco". Arbitros: Leandro Aguirre y Axel Catalán.

19:00 Juveniles (M): Petroquímica vs Gimnasia "Blanco". Arbitros: Leandro Aguirre y Axel Catalán.

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

14:30 Mini (M): La Fede Deportiva "Bordó" vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: José Bova y Guillermo Fernández.

16:00 Cadetes (M): La Fede Deportiva "Bordó" vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: José Bova y Guillermo Fernández.

17:30 Infantiles (M): La Fede Deportiva "Bordó" vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: José Bova y Guillermo Fernández.

19:00 Juveniles (M): La Fede Deportiva "Bordó" vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: José Bova y Guillermo Fernández.

En el Socios Fundadores

14:30 Mini (M): Gimnasia "Verde" vs Comisión de Actividades Infantiles. Arbitros: Juan Carlos Pérez y Rodrigo Alvarez.

16:00 Cadetes (M): Gimnasia "Verde" vs CAI. Arbitros: Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.

17:30 Infantiles (M): Gimnasia "Verde" vs CAI. Arbitros: Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.

19:00 Juveniles (M): Gimnasia "Verde" vs CAI. Arbitros: Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.

DOMINGO 19

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

13:30 Cadetes (F): La Fede Deportiva “Blanco” vs Petroquímica. Arbitros: Rodrigo Reyes y Juan Carlos Pérez.

15:00 Liga Próximo (M): La Fede Deportiva vs Petroquímica. Arbitros: Rodrigo Reyes y Leandro Aguirre.

En el Socios Fundadores

16:30 Infantiles (F): Escuela Municipal Pueyrredón vs Gimnasia y Esgrima (*) Arbitros: Mario Contrera y Axel Catalán.

18:00 Liga Próximo (M): Gimnasia “Verde” vs Gimnasia “Blanco”. Arbitros: Mario Contrera y Axel Catalán.

19:30 Primera (F): Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Guillermo Fernández, Jorge Alarcón y Axel Catalán.

En Comisión de Actividades Infantiles

19:00 Infantiles (F): CAI vs La Fede Deportiva “Bordó”. Arbitros: José Bova y Facundo Iza.

20:30 Liga Próximo (M): CAI vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: José Bova y Facundo Iza.

(*) Con planilla oficial de juego.