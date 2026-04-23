Carrizo acompaña el trabajo de organizaciones sociales

El intendente de Caleta Olivia mantuvo una reunión con referentes de distintas agrupaciones sociales de Caleta Olivia.

El objetivo del encuentro, celebrado el miércoles, fue consolidar una agenda de trabajo conjunta enfocada en las necesidades reales de cada barrio. En ese marco, se destacó la importancia de generar espacios de diálogo permanente que permitan escuchar, acompañar y dar respuestas concretas a las demandas de la comunidad, especialmente en un contexto social y económico complejo.

En este sentido, se acordó avanzar en un esquema de trabajo territorial articulado, priorizando acciones que fortalezcan la contención y el acompañamiento a los sectores más vulnerables.

“Voy a seguir estando presente, tomando decisiones firmes y defendiendo a cada vecino y vecina”, expresó el jefe comunal, quien concurrió acompañado por la secretaria de Desarrollo Social del municipio, Priscila Jwanczyk,

Finalmente, el mandatario reafirmó el compromiso de la gestión municipal de continuar presente en el territorio, impulsando políticas públicas con sensibilidad social.

Fuente: Prensa Caleta Olivia