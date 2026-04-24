El municipio releva necesidades de familias para el Plan Invernal

A través de la Secretaria de Desarrollo Social, la municipalidad de Caleta Olivia llevo a cabo el jueves en el barrio Rotary 23 una jornada del Plan Invernal 2026.

De esta manera dio comienzo a relevamientos en diferentes Centros Integradores a la actualización de registros de familias ya inscriptas e incorporar otras a un programa de entrega de recursos esenciales previo a la llegada de la temporada invernal.

La titular de la cartera Priscilla Jwanczyk hizo saber que, en paralelo al trabajo en el Rotary 23, el CIC Centenario también avanzó con relevamientos en el sector del barrio Hípico, transitando la etapa final de esta instancia previa a las entregas programadas para mayo.

En ese sentido, remarcó que el operativo busca conocer la situación actual de cada grupo familiar.

“Estamos realizando la actualización de datos para saber si la situación de las familias mejoró, continúa igual o si hay nuevas incorporaciones para este período invernal 2026”, indicó.

Paralelamente detalló que en esta nueva etapa ya se registraron 10 altas nuevas que se suman a las más de 60 familias relevadas y figuran en los registros de la Secretaría de Desarrollo Social.

También destacó la importancia de la planificación anticipada, señalando que “todo esto tiene que ver con la asistencia temprana del municipio, anticipándose a la época invernal para poder llegar, antes que el frío, a cada vecino que lo necesita”.

Finalmente invitó a la comunidad a acercarse a los CIC y realizar el trámite correspondiente.

En ese sentido dijo que se convoca a vecinos que no cuenten con servicios activos o que tengan adultos mayores en el grupo familiar a sumarse al relevamiento a fin de que en el mes de mayo se puedan concretar las entregas de los recursos municipales.