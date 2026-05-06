El Presidente se comunicó desde Estados Unidos con uno de los programas más oficialistas, y se cruzó con los conductores para defender a Manuel Adorni.

Milei llamó en vivo y a los gritos a LN+: "Ni en pedo se va Manuel Adorni"

El presidente Javier Milei protagonizó un momento de tensión televisiva al comunicarse desde Estados Unidos con el programa conducido por Luis Majul y Esteban Trebucq para respaldar públicamente a Manuel Adorni, en medio de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.

Durante la entrevista, el mandatario sostuvo que su colaborador “es una persona de bien” y apuntó contra lo que definió como una “carnicería mediática” impulsada por sectores opositores. En ese marco, cuestionó al contratista que difundió los números vinculados a las refacciones y aseguró que se trata de “un militante kirchnerista”.

Embed URGENTE | EL PRESIDENTE MILEI SE CRUZÓ CON MAJUL Y EL PELADO TREBUCQ EN UNA ENTREVISTA DESDE ESTADOS UNIDOS



“YO NO VOY A EJECUTAR EN EL ALTAR DEL EGO DE USTEDES A UNA PERSONA HONESTA”



“USTEDES LOS PERIODISTAS SE SINTIERON TOCADOS, LO SIENTO. NO ESTÁN POR ENCIMA DE LA… pic.twitter.com/NOyWtcQHUo — Agarra la Pala (@agarra_pala) May 7, 2026

Milei también planteó inconsistencias en los montos denunciados y afirmó que las cifras difundidas no coinciden con el valor de la propiedad. “¿No se dan cuenta que tienen un problema de orden de magnitudes? Ese número ni siquiera se condice con la casa... fueron a buscar una cascada y se encontraron con dos cañitos. La mentira es más que evidente cuando se chequean los números”, expresó.

El clima del reportaje se volvió más áspero cuando Trebucq mencionó la compra de dos viviendas y un automóvil en el lapso de un año. Frente a esa observación, el Presidente insistió en que la documentación será presentada ante la Justicia y remarcó que la situación “no genera ninguna preocupación” dentro del Gobierno.

Consultado sobre la continuidad de Adorni en el cargo, Milei respondió de manera contundente y aseguró que seguirá formando parte del Ejecutivo. Más adelante, el jefe de Estado defendió el rumbo económico de su gestión y se definió como el único dirigente con el coraje suficiente para impulsar el actual plan económico.

En otro tramo del intercambio, el mandatario cuestionó a Trebucq por interrumpirlo durante una explicación. “Te pido por favor no me interrumpas cada vez que estoy haciendo un argumento. Parece que no me querés dejar hablar tranquilo”, lanzó durante la comunicación.