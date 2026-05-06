Juan Darthés irá a prisión por abuso sexual contra Thelma Fardin

El actor intentó revertir la sentencia con dos recursos que fueron rechazados por el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil.

La Justicia de Brasil dejó firme la condena a seis años de prisión para Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin, al rechazar las apelaciones presentadas por su defensa. La decisión fue tomada por el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región, que confirmó la sentencia en régimen semiabierto para el actor.

Este fallo se convierte en un nuevo revés judicial para Darthés, quien ahora debe cumplir la pena en una modalidad que le permite salir durante el día y dormir en la cárcel.

La Justicia Federal de Brasil había ratificado la condena contra el actor en marzo de este año. El fallo judicial tuvo en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos en casos de violencia sexual. Según se detalló, los jueces centraron su análisis en la responsabilidad del acusado y en su rol de poder sobre la víctima, otorgando valor al testimonio de Fardin y a las pruebas periciales y testimoniales que respaldaron su denuncia.

En ese momento, el abogado de la actriz en Argentina, Martín Arias Duval, explicó que la sentencia de primera instancia había sido dictada con un voto dividido: dos jueces a favor de la condena y uno por la absolución, no por falta de pruebas, sino por considerar que los hechos no estaban contemplados en el Código Penal brasileño en el momento de los hechos. En esta nueva instancia, tres jueces adicionales revisaron la causa y confirmaron la culpabilidad del actor.

La causa judicial contra Juan Darthés

La causa se abrió en 2018, cuando la Thelma Fardin denunció los hechos ocurridos en 2009, durante una gira de la obra Patito Feo en Nicaragua, cuando tenía 16 años y el actor 45.

Después de la resolución, Amnistía Internacional Argentina celebró la decisión judicial y consideró que “la resolución constituye un nuevo paso decisivo en un proceso judicial histórico por violencia sexual y reafirma la importancia de escuchar a las víctimas, investigar con debida diligencia y juzgar con perspectiva de género”.

El comunicado de la organización subrayó que la sentencia dejó probada la violencia sexual y que, en esta etapa, no corresponde volver a discutir los hechos ni las pruebas, que ya habían sido valoradas por la Justicia.

El recorrido judicial del caso fue extenso y tuvo varios capítulos. Durante el proceso, la actriz fue sometida a varias pericias y debió declarar en más de una ocasión.

En mayo de 2023, un tribunal de primera instancia absolvió a Darthés, pero la decisión fue apelada y finalmente revocada el 10 de junio de 2024, cuando la Justicia brasileña dictó la condena de seis años. En esa oportunidad, el tribunal votó por mayoría, con dos jueces a favor de la pena y uno por la absolución.

Cerca de 10 meses después, con la intervención de nuevos magistrados, la sentencia quedó ratificada por el Tribunal Regional Federal de San Pablo, con el voto favorable de cinco jueces.

Un caso inédito

El caso de Thelma Fardin fue inédito en materia de cooperación internacional. Tres Ministerios Públicos Fiscales, los de Nicaragua, Brasil y Argentina, colaboraron entre sí para llevar a juicio este caso. Durante el proceso, la actriz estuvo acompañada por sus abogados Martín Arias Duval, Carla Junqueira y el equipo de Amnistía Internacional Argentina.