Apareció el niño buscado en Corrientes y su padre fue detenido

El niño que estaba desaparecido en Corrientes, fue hallado este martes tras intensos operativos en la causa. Su padre, Josías Santos Regis, también fue encontrado y ahora se encuentra detenido.
El hallazgo sucedió este martes cerca de las 10.30hs en el paraje Duraznillo, zona de camino de tierra, lugar donde la Policía realizaba rastrillajes, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.
Se informó, de manera preliminar, que ambos se encuentran en buen estado de salud y serán atendidos por médicos.
Como ocurre en todos los casos, tras la aparición se preserva la identidad del pequeño y se deja de difundir la imagen. De este modo, ahora solo se lo podrá mencionar como N.S.R., de 6 años.