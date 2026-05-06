El juez dispuso levantar el secreto fiscal de Adorni y su esposa

La resolución judicial alcanza a las declaraciones tributarias de ambos en la provincia de Buenos Aires en el marco de un expediente por presunto enriquecimiento ilícito.

El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, ante ARBA, la agencia tributaria de la provincia de Buenos Aires, como parte de la investigación por enriquecimiento ilícito.

Según informó la resolución, solicitada por el fiscal Gerardo Policcitta, la medida se vincula con los pagos realizados por la pareja para adquirir una vivienda en el country de Exaltación de la Cruz, así como con el abono de tasas e impuestos asociados a esa propiedad.

La decisión judicial también involucra al departamento heredado en La Plata, actualmente habitado por la madre de Adorni, sobre el cual también se dispuso el levantamiento del secreto fiscal por orden del juez.

En este contexto, el diario La Nación acaba de publicar que en la próxima reunión de gabinete –prevista para este viernes cuando el Presidente regrese de un nuevo viaje a EE.UU.-, la senadora Patricia Bullrich le pedirá a Javier Milei que eche al actual jefe de Gabinete, al cual hoy solo apoyan él y su hermana, Karina.

“Hace sesenta días que Javier y Karina bancan a Manuel. No cambió ni va a cambiar”, comentó el martes una alta fuente del oficialismo –según La Nación-, con el rostro surcado por la preocupación y números que reconocen una caída de “entre siete y ocho puntos” de la imagen del Gobierno y la del propio Presidente desde que estalló el caso. Fue en la misma jornada en la que la Casa Rosada, a través de las redes sociales y sentencias off the record, intentó deslegitimar el testimonio de Matías Tabar, el contratista encargado de las refacciones en la casa que los Adorni adquirieron en el country Golf Club Indio Cua, quien declaró haber recibido US$245.000 en efectivo del jefe de Gabinete.