Sucedió en 1995. El investigador del fenómeno ovni, Carlos Ferguson, confirmó que forma parte de los documentos desclasificado por el gobierno de Estados Unidos.

El caso Polanco de Bariloche figura en los archivos sobre ovnis desclasificados por EE.UU.

El investigador del fenómeno OVNI Carlos Ferguson aseguró que el histórico caso Polanco, ocurrido en Bariloche en 1995, forma parte de la documentación recientemente desclasificada por el gobierno de Estados Unidos vinculada a objetos voladores no identificados y lo definió como “uno de los casos más importantes del mundo”. El histórico proceso comenzó el viernes y contempla 162 documentos inéditos que hasta ahora permanecían bajo reserva oficial.

Durante una entrevista en el programa Chocolate por la Noticia de El Cordillerano Radio 93.7, Ferguson explicó que el episodio protagonizado por el piloto Jorge Polanco ya había sido incorporado años atrás en informes internacionales elaborados por organismos especializados en la investigación del fenómeno.

“El caso de Polanco de Bariloche ya fue recolectado en su momento por el GEIPAN de Francia, que hizo un informe en 1999 donde reseñaba los casos más sobresalientes a nivel mundial y hablaba de la realidad física del fenómeno OVNI”, señaló.

Según detalló, en ese informe —conocido como “Informe Cometa”— se menciona específicamente el episodio ocurrido el 31 de julio de 1995 en San Carlos de Bariloche, destacando “la pericia del piloto Jorge Polanco para afrontar una situación imprevista”, en referencia a la presunta aparición de un objeto volador no identificado cerca de la aeronave.

Para Ferguson, el hecho de que el caso haya sido incorporado en informes internacionales explicaría también su presencia dentro del material analizado por organismos estadounidenses. “Seguramente por eso fue reseñado también en el Pentágono”, sostuvo.

El investigador remarcó además que Bariloche posee un amplio historial de reportes vinculados al fenómeno OVNI. “Tenemos más de 25 casos importantes en la Patagonia”, afirmó.

Sobre el episodio de Polanco, Ferguson sostuvo que se trata de uno de los casos más sólidos por la cantidad y calidad de los testigos involucrados. “No solo por el testimonio de Polanco, que es inalterable durante todos estos años, sino por la cantidad de observadores, que fueron 24”, explicó.

Según indicó, hubo observadores en tierra, en el avión de Aerolíneas Argentinas y también en una aeronave de Gendarmería Nacional. En ese marco, recordó que tanto Polanco como el piloto de Gendarmería Juan Gaitán describieron maniobras “imposibles” para una aeronave convencional.

“El objeto acompañó al avión durante un trecho y después hizo una aceleración, un ángulo recto y una detención en seco”, relató Ferguson, quien señaló que ese comportamiento fue lo que más impactó a los testigos.

Además, recordó que el episodio coincidió con un apagón registrado en Bariloche aquella noche, uno de los elementos que históricamente rodearon al caso.

Ferguson también cuestionó las hipótesis alternativas que intentaron explicar el episodio. Mencionó versiones que atribuyeron el fenómeno a reflectores, máquinas pisanieves o incluso maniobras distractivas. “Todo eso mueve a risa a los testigos”, afirmó.

En particular, criticó a organismos oficiales que descartaron el caso sin convocar a los protagonistas principales. “Decirle a pilotos que confundieron un objeto con la luz de un boliche es una falta de respeto”, sostuvo.

El investigador defendió especialmente la figura de Jorge Polanco y consideró que excluir su testimonio de algunas investigaciones oficiales le resta seriedad a cualquier conclusión. “Si tenés un testigo principal y no lo convocás, ya de por sí es una pseudo-investigación”, concluyó.

Ferguson también valoró la reciente apertura de archivos vinculados al fenómeno OVNI. “Siempre que se sepa algo más del tema no está mal. Es mucho mejor que ocultar o desinformar”, expresó.