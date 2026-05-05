Alerta Sofía en Corrientes: buscan desesperadamente a un nene de 6 años

El Ministerio de Seguridad activó el Alerta Sofía para dar con el paradero de Nahuá Santos Riquelme, un niño de 6 años desaparecido en la localidad de Esquina, en Corrientes.

El menor fue visto por última vez el domingo 3 de mayo, cuando se retiró de su domicilio junto a su padre, quien ahora es intensamente buscado por la Justicia.

Según la investigación, el caso está rodeado de extrema gravedad: horas antes de la desaparición, el padre habría protagonizado un ataque a tiros contra otro hombre, quien permanece internado. Tras ese episodio, escapó llevándose al niño, lo que encendió las alarmas y motivó la activación del protocolo nacional.

El pequeño es de tez blanca, cabello rubio con rulos y ojos claros. Al momento de su desaparición vestía pantalón crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga y una campera marrón inflable.

La denuncia fue realizada por la madre, quien relató que el padre había retirado al niño para pasar el día juntos, pero luego perdió todo contacto. Además, expresó preocupación por antecedentes de conductas violentas del hombre.

¿Qué implica el Alerta Sofía?

Se trata de un sistema de búsqueda urgente que se activa solo en casos de alto riesgo inminente, cuando se presume que la vida de un menor puede estar en peligro. Permite difundir rápidamente la información en todo el país para facilitar su localización.

El operativo se mantiene activo con participación de fuerzas de seguridad y autoridades judiciales, mientras crece la preocupación por el paradero del niño.