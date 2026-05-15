Bacheo en acceso norte

La municipalidad de Caleta Olivia llevó a cabo tareas de bacheo en el acceso norte precisamente en ambas manos de la avenida Alem que en la prolongación de la Ruta 3 en la zona urbana.

Los trabajos estuvieron a cargo de personal y maquinaria de la Secretaría de Obras y Servicios, reparándose la calzada que habitualmente queda deteriorada por el paso de camiones y además tiene un fluido tránsito de vehículos livianos.

El titular de la mencionada secretaría, José Camacho, explicó que las labores consistieron en trabajos de picado y hormigonado para brindar una solución más duradera frente al constante tránsito vehicular y de transporte de carga.

“Este tramo estaba bastante deteriorado con la formación de muchos baches y ahora los reparamos con hormigón a fin de que soporte el tránsito pesado”, precisó.

También destacó que este tipo de intervenciones representan una mejora significativa para quienes circulan diariamente por el sector. “Es un alivio para todos porque el día de mañana no se van a encontrar con el bache que está hace muchos años”, expresó.

El municipio también avanza con obras de refacción en avenidas ubicadas frente al predio universitario, incluyendo la construcción de rampas que permitirán una mejor conectividad peatonal y accesibilidad.

Finalmente, Camacho valoró el acompañamiento del intendente, Pablo Carrizo y remarcó la importancia de continuar impulsando obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Caleta Olivia.