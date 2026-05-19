Circuito turístico para conocer flora autóctona

El lanzamiento hecho en Caleta Olivia se realizó el lunes con un recorrido por el sendero que inicia en el cartel ubicado en el acceso norte a la ciudad. La actividad contó con la participación de docentes de la Unidad Académica local de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) y personal de Supervisión de Turismo y de la Subsecretaría de Ambiente del municipio.

Viviana Saldaño, docente de la UNPA, explicó que esta práctica herramienta es totalmente gratuita y ya está disponible para dispositivos Android, por lo que además de ser una ayuda para guías de turismo, permite que cualquier persona pueda recorrer el circuito con el acompañamiento de la aplicación.

“Tiene mucha información de las distintas especies que vamos a recorrer en el circuito, y a su vez tiene un circuito en donde están marcadas las paradas para apreciar las especies”, indicó respecto a la información que reúne la aplicación.

Finalmente, destacó que esta nueva propuesta se suma a la primera alternativa diseñada en este sentido, identificada como “Caleta en un Click–Turismo”, orientada a quienes desean conocer el nacimiento de la ciudad y su circuito histórico.