Masiva protesta de gremios estatales en el acceso norte

Comenzó a las 6 de hoy y fue encabezada por docentes nucleados en ADOSAC.

Los manifestantes realizaron breves e intermitentes cortes de la Ruta 3, este miércoles a la mañana, para repartir panfletos a conductores de vehículos livianos y pesados. Allí detallan su actual situación, con salarios congelados que siguen perdiendo poder adquisitivo. También exigen el llamado a paritarias.

La protesta fue reforzada por afiliados de ATE y APROSA (profesionales de la medicina) que también llevan adelante extensos paros de actividades que van de las 96 a las 120 horas semanales.

A ellos se sumaron militantes del Polo Obrero, CTA y cerca del mediodía llegaron trabajadores del municipio local que antes habían estado protestando frente a la sucursal del Banco Santa Cruz por descuentos adicionales en tarjetas de crédito provocados por la demora en el cobro de sus salarios.

En esta manifestación, que se extendió hasta pasado el mediodía, se incorporaron delegaciones de docentes que arribaron de Pico Truncado, Los Antiguos, Puerto San Julián y Río Gallegos, instalándose improvisados fogones.

Cuando iniciaron la manifestación, la temperatura era baja pero con el transcurrir de las horas fueron mejorando las condiciones climáticas y de manera constante se desplegaron banderas y pancartas, algunas de las cuales incluyeron sátiras contra autoridades gubernamentales, al tiempo que hubo fuertes cánticos y sonidos de redoblantes.

No se registraron incidentes y efectivos de la Policía de Santa Cruz se mantuvieron a distancia, en el sector de la ruta que habitualmente utilizan para controles regulares del tránsito vehicular.

En el lugar se encontraba el secretario general provincial de ADOSAC, César Alegre, quien en diálogo con El Patagónico dijo que un docente inicial de esta provincia tiene un salario que oscila en el millón doscientos mil pesos, mientras que el costo de la canasta familiar básica para esta zona ya se aproxima al millón novecientos mil pesos.