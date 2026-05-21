Incautan artículos de perfumería en súper chino

El procedimiento fue llevado a cabo a mediodía de este jueves en el supermercado “Eterno” de Caleta Olivia, adyacente al barrio 2 de Abril y perteneciente a integrantes de la comunidad china.

Estuvo a cargo de inspectores de la oficina local de Aduana – Arca con el apoyo de personal del área de investigaciones de la Policìa Federal Argentina (foto).

De acuerdo a datos recabados por El Patagónico, se constató que en un sector de góndolas se exhibían para la venta cremas y perfumes importados sin rotulación que avale procedencia y calidad de los productos.

Las fuentes consultadas confirmaron que igualmente se iba a inspeccionar la zona de depósito y que se incautaría la mercadería aunque no precisaron la cantidad hallada.

No obstante revelaron que se iba a labrar un sumario que los propietarios del súper chino podrían recuperarla siempre y cuánto presenten la documentación requerida.

Asimismo, trascendió que las investigaciones se iniciaron luego que se detectara que en ese lugar se vendían frascos de perfumes que en gran parte figuraban como procedentes de países árabes a un costo que oscilaba en los 35 mil pesos, es decir, muy por debajo de los precios de plaza para este tipo de productos extranjeros.