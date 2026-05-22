El concejal Aparicio cuestiona toma de deuda en dólares

El edil justicialista de Caleta Olivia Carlos Aparicio cuestionó el endeudamiento en dólares que impulsa el Gobierno Provincial, señalando que “no se puede seguir comprometiendo el futuro de Santa Cruz”.

Por tal motivo, pedirá un pronunciamiento del Concejo Deliberante al tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados.

“Hoy muchos actores políticos funcionales al poder de turno buscan justificar el endeudamiento en dólares, pero no dicen nada de los 200 millones de dólares que se patinó este gobierno con la salida de YPF” sostuvo el edil.

Y añadió que “ahora nos hablan de poner en marcha la provincia y la verdad es que el dinero que dejó la salida de YPF no dio lugar a nuevas obras, ni inversión en infraestructura energética y menos una reconversión laboral”.

Puso también de relieve que “somos parte de esta Santa Cruz que ve a una zona norte destruida por la mala administración del Gobernador y sus intendentes, socios y garantes de las medidas del gobierno nacional que tiene a una zona norte con los índices más altos de desempleo”

En ese contexto resaltó que los mismos “pretenden que los diputados le firmen un cheque en blanco” por lo cual consideró que “quien acompañe el endeudamiento no quiere su tierra ni su gente. Acá tienen que trabajar con los fondos, unirse, ir a Nación a reclamar los fondos que fueron sacados de manera sistemática, y son responsables quienes hoy deciden sobre los destinos de nuestros pueblos”.

Correlativamente preciso sus que la iniciativa que impulsa como concejal busca que el cuerpo legislativo local “tome posición frente a una medida que vuelve a instalar un esquema de financiamiento atado a la moneda extranjera, con el antecedente de procesos de endeudamiento que terminaron profundizando la dependencia económica y condicionando las cuentas públicas.

Asimismo evaluó que “el problema no pasa solamente por acceder a financiamiento, sino por las condiciones en las que ese financiamiento se toma y las consecuencias que puede generar en una economía atravesada por la volatilidad cambiaria y la caída del poder adquisitivo.

Al respecto recordó que “un antecedente cercano y claro es el de Chubut, en donde, a diferencia de nuestra provincia, ellos optaron por endeudarse en dólares y hoy pagan las consecuencias, mientras nosotros lo hicimos en moneda nacional, lo que permitió cumplir y no compromete al pueblo santacruceño de manera incierta”.

seguir comprometiendo el futuro de Santa Cruz”.