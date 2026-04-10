Reconocimiento de concejales a Radio Amigos en su 30º aniversario

En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Caleta Olivia celebrada el jueves, fue declarado de interés municipal la celebración del 30º aniversario de la FM 106.1 “Radio Amigos”.

El proyecto fue presentado por el concejal justicialista Carlos Aparicio y fue aprobado por unanimidad, entregándose una copia de la Resolución a Luis Alberto Solano, director de la emisora que actualmente tiene sus estudios en la calle Aníbal Troilo 1.020 del barrio Bicentenario.

Solano agradeció la deferencia del todos los ediles y de manera particular de Aparicio, señalando que la emisora fue creada oficialmente el 10 de abril de 1996 y era escuchada a través del 98.3 del dial, pero luego de presentar una solicitud ante la entonces Comisión Nacional de Comunicaciones se le asignó la frecuencia definitiva, 106.1, habiendo superado numerosas dificultades propias de los medios de comunicación.

Destacó además fue la primera FM de Caleta Olivia en priorizar la música tropical y latina y recibir en sus estudios a artistas locales, regionales y nacionales de renombre exponentes de esos géneros.

Incluso en la jornada de cumpleaños recibió mensajes en audio de locutores de Salta y de otras ciudades del país, como así también y de afamados cantantes como Ricky Maravilla y Cacho Nieto, integrante de la Banda al Rojo Vivo.

Vale señalar que entre los considerandos de la Resolución del Concejo, se deja constancia que durante sus tres décadas de existencia, Radio Amigos “ha sido un espacio de expresión, información y acompañamiento para la comunidad de Caleta Olivia, promoviendo la cultura local, la identidad regional y la participación ciudadana”.