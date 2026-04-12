Un hombre fue apuñalado en el pecho tras una discusión de pareja

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio 1° de Mayo. La víctima, de 40 años, fue trasladada al hospital y su pareja, una mujer de 31, quedó detenida.

Un grave episodio de violencia doméstica se registró este sábado por la tarde en la ciudad de Caleta Olivia, cuando una discusión de pareja derivó en un ataque con arma blanca que dejó a un hombre herido de gravedad.

Según publica La Opinión Austral, el hecho ocurrió alrededor de las 18:20 en una vivienda ubicada sobre calle Venecia al 200, en el barrio 1° de Mayo, tras un llamado al 911 que alertó sobre una situación de violencia en el interior del domicilio.

Al arribar al lugar, el personal policial encontró a un hombre de 40 años con una herida en el pecho, presuntamente provocada con un arma blanca. De inmediato se solicitó una ambulancia, que lo trasladó al hospital zonal, donde permanece bajo atención médica. Su evolución es monitoreada por profesionales de la salud, mientras se aguarda su testimonio para avanzar en la investigación.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, la agresión se habría producido en el marco de una discusión de pareja. La principal sospechosa es una mujer de 31 años, pareja de la víctima, quien fue detenida pocos minutos después del arribo policial y trasladada a una dependencia, donde quedó a disposición de la Justicia.

El caso activó los protocolos vigentes para situaciones de violencia de género. En el lugar intervino personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia, que llevó adelante las primeras diligencias. Asimismo, tomó intervención la Oficina de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia, ante la posible presencia de menores vinculados al entorno.

La causa se encuentra en etapa preliminar y se dispusieron diversas medidas para esclarecer lo ocurrido. Entre ellas, la declaración del hombre herido será clave para determinar la mecánica del hecho y las eventuales responsabilidades. La mujer detenida permanece a la espera de definiciones judiciales.