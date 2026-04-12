Difunden video y audios clave en la investigación; llega el abogado Castillo

El material, que incluiría imágenes de la vivienda y registros sonoros previos a la descompensación, es analizado por la Justicia.

En el marco de la investigación por la muerte de Ángel López, el niño de 4 años fallecido el lunes en el Hospital Regional tras haber sido internado de urgencia por su madre biológica un día antes, se difundió un video que mostraría las condiciones en las que habría vivido el menor.

El material fue divulgado por un familiar y, según trascendió, correspondería a la vivienda de la madre del niño. Estas imágenes se suman a los audios que ya forman parte del expediente judicial, en los que la progenitora, Mariela Altamirano, advertía sobre una descompensación del menor en los momentos previos a su traslado al hospital.

Los investigadores incorporaron estos registros al análisis general de la causa, con el objetivo de reconstruir la secuencia de los hechos y contrastar la coherencia entre las distintas pruebas reunidas, entre ellas testimonios, audios y ahora material audiovisual.

De acuerdo con la información disponible, el niño fue trasladado al Hospital Regional el domingo a la mañana, tras sufrir una descompensación, donde posteriormente falleció pese a las maniobras de reanimación.

REGISTROS SONOROS

En paralelo, también se conocieron nuevos registros sonoros considerados clave para establecer una línea de tiempo sobre el accionar de los adultos responsables. Los audios corresponden a comunicaciones entre la madre del niño y la pareja del padre, Lorena Andrade, en un momento crítico de la jornada, en las que se da cuenta del deterioro en el estado de salud del menor.

Este material es evaluado por peritos, que buscan determinar la correspondencia entre lo registrado en las grabaciones y las declaraciones testimoniales recolectadas hasta el momento. El objetivo es precisar los tiempos de reacción ante la emergencia y esclarecer la mecánica de los hechos ocurridos en el ámbito privado.

La causa continúa bajo estricta reserva, mientras el Ministerio Público Fiscal avanza con pericias sobre dispositivos móviles para incorporar nuevos elementos probatorios.

LA TESTIGO DE LA FOGATA

Por otra parte, una testigo que aportó información relevante será citada a declarar en sede judicial. Según su testimonio a diario Crónica, la noche previa al hecho habría observado situaciones llamativas en el entorno y mantenido intercambios de mensajes con la madre del niño, quien le habría indicado que el menor presentaba una afección en la cabeza antes de ser trasladado al hospital.

En cuanto a la representación legal, se confirmó la incorporación de la abogada Fiorella Picón Bilbao al equipo que encabezará el abogado Roberto Castillo (pareja de la mediática Cinthia Fernández), quien arribará desde Buenos Aires. El grupo se presentará formalmente en la causa para representar al padre del niño, Luis López.

Fuentes judiciales indicaron que aún no se realizó la audiencia de formalización de la investigación, aunque los fiscales intervinientes señalaron que las sospechas recaen sobre la madre del menor, Mariela Altamirano, y su pareja, Maicol González, quienes cuentan con representación legal y se pusieron a disposición de la Fiscalía.