Escalada de conflictos de gremios estatales al unificar reclamos

Los manifestantes reclaman llamados a paritarias para ajustes salariales, así como reconocimientos de acuerdos, mientras rechazan la virtual intención del gobierno de insistir en el tratamiento de la Ley de Emergencia Económica y Financiera, por lo cual para este jueves se prevé otra marcha de protesta hacia la Legislatura, en Río Gallegos, donde está prevista una nueva sesión ordinaria.

Paralelamente, se unifican las manifestaciones y este miércoles hubo concentraciones en las sedes de la Caja de Previsión Social ya que los estatales presumen que el Ejecutivo provincial modificará el régimen jubilatorio eliminando el beneficio del 82% móvil.

En Caleta Olivia, la delegación de ese organismo que funciona en una precaria construcción contigua al Centro de Integración Comunitaria (CIC) del barrio San Cayetano, fue epicentro de una concentración de afiliados de ATE (que esta semana ya concretaron un paro de 72 horas); del gremio docente ADOSAC (que en esta jornada iniciaron otro paro de 48 horas); de APROSA (profesionales de la salud que iniciaron medidas de fuerza por 48 horas) y de empleados judiciales que desde hace varias semanas llevan adelante un quite de colaboración por el incumplimiento de acuerdos de ajuste salarial.

En medio de un gran despliegue de banderas, pancartas y sonidos de redoblantes, varios dirigentes hicieron uso de la palabra, entre ellos algunos que arribaron desde Pico Truncado y Los Antiguos.

Previo a ello, en declaraciones formuladas a El Patagónico, la secretaria general de la filial Caleta Olivia de ADOSAC, Vanina Galván, dijo que “ya no le creemos ni una palabra a este gobierno y vamos a estar atentos a lo que suceda mañana en la Legislatura, a la cual ya ha comenzado a vallar la policía; no vamos a permitir que se trate la Ley de Emergencia. Mientras tanto, seguimos reclamando por el llamado a paritarias porque nuestros salarios son muy bajos”.