La SCPL informó que la interrupción se realizará este jueves por tareas de mantenimiento eléctrico que afectan el sistema de acuíferos.

Corte programado de agua en zona norte: cuatro barrios sin servicio por 12 horas

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) anunció un corte programado de agua que afectará a cuatro barrios de la zona norte de Comodoro Rivadavia.

La interrupción del servicio se llevará a cabo el jueves 9 de abril desde las 10:00 horas y se extenderá por un período estimado de 12 horas.

Los barrios alcanzados por la medida son: Km. 17, Km. 18, Centenario y René Favaloro.

Motivo del corte

Según se informó desde la entidad, el corte responde a trabajos de cambio de postes y mantenimiento en la línea de 33 kV, que alimenta a los acuíferos ubicados en Manantiales Behr, fundamentales para el abastecimiento de agua en esos sectores.

Desde la SCPL solicitaron a la comunidad hacer un uso racional del agua, a fin de minimizar el impacto de la interrupción mientras se desarrollan las tareas.