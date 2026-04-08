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Corte programado de agua en zona norte: cuatro barrios sin servicio por 12 horas

La SCPL informó que la interrupción se realizará este jueves por tareas de mantenimiento eléctrico que afectan el sistema de acuíferos.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) anunció un corte programado de agua que afectará a cuatro barrios de la zona norte de Comodoro Rivadavia.

La interrupción del servicio se llevará a cabo el jueves 9 de abril desde las 10:00 horas y se extenderá por un período estimado de 12 horas.

Los barrios alcanzados por la medida son: Km. 17, Km. 18, Centenario y René Favaloro.

Motivo del corte

Según se informó desde la entidad, el corte responde a trabajos de cambio de postes y mantenimiento en la línea de 33 kV, que alimenta a los acuíferos ubicados en Manantiales Behr, fundamentales para el abastecimiento de agua en esos sectores.

Desde la SCPL solicitaron a la comunidad hacer un uso racional del agua, a fin de minimizar el impacto de la interrupción mientras se desarrollan las tareas.

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