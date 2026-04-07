Movimientos sociales en la ruta por quita de programas sociales

La manifestación de este martes en el acceso norte de Caleta Olivia se realizó en sintonía con la protesta nacional de movimientos sociales por la eliminación de dos programas de ayuda económica.

En Caleta Olivia, la movilización comenzó alrededor de las 10 y se extendió hasta las primeras horas de la tarde, siendo protagonizada por alrededor de un centenar de referentes del Polo Obrero, la CTA y el Movimiento Evita.

En la ruta, desplegaron banderas identificatorias y pancartas con frases de repudio al gobierno de Javier Milei que a partir de este martes eliminó los programa Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Los mismos beneficiaban a alrededor de 950 mil personas en todo el país que cobraban una ayuda económica de apenas 78 mil pesos, monto que había quedado congelado hace meses y, consecuentemente, devaluado por el proceso inflacionario. Indistintamente, se pagaba a quienes estaban desocupados y atendían comedores comunitarios; o realizaban trabajos en espacios públicos, y que eran mayores de 50 años, así como a madres solteras con más de cuatro hijos.

El dirigente local del Polo Obrero, Omar Latini, dijo que si bien el monto ya era insignificante en relación al costo de vida, al menos servía para afrontar el pago de algún servicio público o comprar algunos alimentos, “pero la motosierra de Milei los cercenó sin ningún tipo de sentimiento y contemplación de los pobres. Y en el caso de Caleta Olivia, una suma importante de dinero dejará de circular, agravándose la crisis económica que afronta toda la ciudad”.

“Por el contrario –cuestionó-, este gobierno insensible que prometió terminar con la casta y la corrupción, sigue favoreciendo a los poderosos y a funcionarios adeptos, a los que beneficia con millonarios créditos del Banco Nación, entidad financiera contra la que se despotricaba y amenazaban con cerrarla”.

Asimismo, sostuvo que la terminología con la que el Presidente calificó a uno de los programas, Volver al Trabajo, “refleja el irónico fracaso de su gestión porque en dos años y medio solo generó desocupación con el cierre de más de 20 mil fábricas y pymes, y 350 mil cuentas de sueldos, por lo cual los programas sociales eran al menos un seguro para los desocupados”.

Vale señalar que la protesta local se desarrolló sin ningún tipo de incidentes porque la circulación vehicular no se vio afectada. Además, incluyó una olla popular con guiso de lentejas.