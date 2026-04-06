Semaforizan cruce de las avenidas Mitre y Antártida

Supervisión de Comunicaciones de Caleta Olivia comenzó a instalar semáforos en el cruce de las avenidas Mitre -Ruta 12- y Antártida Argentina.

El nuevo equipamiento que fue adquirido a la empresa Tecnotrans contará con seis tiempos debido a la significativa circulación vehicular de las colectoras que se encuentran ubicadas a ambos lados de la Avenida Mitre.

Vale señalar que el citado cruce fue cerrado hace muchos años debido a numerosos accidentes de tránsito y por ello se colocó un guardarrail para dividir los dos carriles de Mitre, el que se retirará cuando estén colocados los semáforos.

Además, como medida de seguridad complementaria, se colocará en las inmediaciones una escalera peatonal que ya está en su etapa final de construcción, con la ayuda del Sindicato Petrolero.

Por otra parte, por decisión del intendente Pablo Carrizo, la comuna se comprometió a continuar con los trabajos de asfaltado en tramos de las calles colectoras.

Vale recordar que durante 2025 se colocaron tres semáforos nuevos en las calles José Hernández y Piedra Buena (barrio San Martín), Avenida República/Ventisquero Perito Moreno (Mirador) y Avenida Tierra del Fuego/Emiliano Arce (Rotary).

Asimismo, se ejecutaron distintas reparaciones en más de 12 equipos ya existentes, con lo cual se refuerza el orden y la seguridad vial en puntos estratégicos de la ciudad.

Fuente: Prensa Caleta Olivia