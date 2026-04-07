El Programa Más Gestión llegó al barrio 17 de Octubre

Se trata de una iniciativa que impulsa de la municipalidad de Caleta Olivia para llevar servicios a los barrios.

Participan del programa “Más Gestión” distintas áreas comunales para fortalecer la presencia del Estado en el territorio, acercando servicios, facilitando trámites y generando un espacio de escucha directa con vecinos y vecinas.

Ahora, el dispositivo funciona en la Unión Vecinal del barrio 17 de Octubre, de 14 a 17, y los encargados de distintas áreas municipales trabajan de manera articulada para brindar atención y, al mismo tiempo, realizar un relevamiento de las principales demandas del sector.

En este marco, la secretaria de Políticas Integrales para la Igualdad del municipio caletense, Paola Ramos, explicó que el objetivo central es “territorializar las políticas públicas”, acercando el municipio a aquellos vecinos que no pueden concurrir en horario habitual.

Asimismo, detalló que los equipos realizan recorridos casa por casa mediante una planilla elaborada junto a áreas como Desarrollo Social, Niñez y Adolescencia y Gestión Operativa, con el fin de identificar demandas específicas y derivarlas para su abordaje.

Recordó además que el programa Más Gestión se organiza a partir de un mapa del barrio, lo que permite dividir el trabajo por manzanas y optimizar el alcance del relevamiento.

Por su parte, la presidente de la empresa de colectivos Urbano SE, Paula González, valoró la posibilidad de formar parte del dispositivo y destacó la gran concurrencia de vecinos. “Tuvimos muchísima gente que se acercó a realizar trámites, principalmente por el boleto estudiantil y la recarga de tarjetas. Es muy importante estar cerca del vecino y facilitarle gestiones en su propio barrio”, expresó.

Además, indicó que durante las jornadas se brinda asesoramiento sobre el uso de la aplicación del servicio y canales de comunicación como WhatsApp, con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios.

“También aprovechamos este espacio para escuchar sugerencias, conocer las demandas y recibir devoluciones sobre el servicio y nuestro personal”, agregó, recordando que para tramitar el boleto estudiantil es necesario presentar la constancia de alumno regular actualizada.

Finalmente, desde el municipio remarcaron que el programa continuará recorriendo distintos sectores de la ciudad, consolidando una política de cercanía que busca dar respuestas concretas y mejorar la calidad de vida de la comunidad.