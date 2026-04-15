Alta demanda de DNI y pasaportes durante el operativo "Más Gestión"

Se realizó en la vecinal del barrio 17 de Octubre de Caleta Olivia, donde el Registro Civil tuvo una alta demanda de trámites de DNI y pasaportes.

El objetivo de este programa que lleva adelante el municipio, con sus propias dependencias y otras que dependen del gobierno provincial, es acercar los servicios del Estado vecinos de todos los barrios.

En ese sentido, la directora del Registro Civil, Paula Ortiz (a la derecha de la fotografía), destacó que “tuvimos muchos trámites de DNI y pasaportes, además de actualizaciones de 5, 8 y 14 años, y una gran cantidad de consultas por extravíos de DNI”.

La funcionaria también señaló que “recibimos muchas consultas sobre el nuevo DNI con chip, siendo necesario aclarar que no es necesario actualizar el documento si no está vencido”,

En cuanto al alcance del programa, resaltó el trabajo conjunto entre distintos niveles del Estado, manifestando que “gracias al gobernador Claudio Vidal y al intendente Pablo Carrizo, se pueden llevar adelante estas jornadas, donde el vecino puede realizar sus trámites en un solo lugar”.

Finalmente, la funcionaria destacó la implementación de la valija móvil como herramienta de inclusión, precisando que “contamos con este dispositivo para vecinos que no pueden trasladarse por cuestiones de salud o movilidad. Deben anotarse y, a medida que avanzamos, nos acercamos a sus domicilios para realizar los trámites de DNI o pasaporte”.