Avanza obra de conexión de la calle Juana Terraz con Ruta 12

El municipio de Caleta Olivia avanza con los trabajos sobre la calle Juana Terraz, en su conexión con la Ruta Provincial N° 12, en el sector del acceso oeste. Este lunes, el intendente Pablo Carrizo supervisó el avance de los trabajos y dialogó con el personal que se desempeña en el lugar, destacando la importancia de esta intervención para mejorar la conectividad y la seguridad vial en uno de los principales accesos a la ciudad.
Las tareas forman parte del plan de mejoramiento y ordenamiento de la circulación vehicular, con el objetivo de optimizar uno de los ingresos más utilizados por vecinos y transportistas.
Esta obra, que se suma a las que están en ejecución en el sector, como la semaforización en Mitre y Antártida Argentina; pavimentación de las colectoras y la colocación de una pasarela peatonal, permitirá mejorar la conectividad entre distintos barrios y la seguridad.
Desde el municipio destacaron que este tipo de intervenciones responden a una planificación integral que busca acompañar el crecimiento de la ciudad, fortaleciendo la infraestructura urbana y mejorando la calidad de vida de los vecinos.
Fuente: Prensa Municipal