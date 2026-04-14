El municipio anunció eximición del pago de tasa de comercio

Con el objetivo de aliviar la carga tributaria al sector comercial e industrial, ante un contexto económico complejo, la municipalidad de Caleta Olivia anunció dos medidas de acompañamiento.

Se trata de la eximición del pago de Tasa de Comercio e Industria y la suspensión temporal del Servicio de Estacionamiento Medido (SEM).

A través del Decreto N° 558-MCO/26, firmado este martes por el intendente Pablo Carrizo, se estableció que desde el 1º de abril los pequeños y medianos comerciantes quedarán exceptuados del pago de la Tasa de Comercio e Industria correspondiente al ejercicio fiscal 2026, conforme a las categorías previstas en la Ordenanza Tarifaria vigente.

La normativa contempla además que, aquellos contribuyentes que ya hubieran abonado parcial o totalmente dicho impuesto, podrán imputar los montos como crédito fiscal para períodos posteriores, hasta su total compensación.

Esto se podrá canalizar a través de las dependencias correspondientes a la Secretaría de Hacienda.

En paralelo, y considerando los argumentos esgrimidos desde el sector comercial, se dispuso la suspensión del cobro del SEM desde el lunes 20 de abril y por un periodo de 30 días.

Desde el Departamento Ejecutivo, destacaron que esta decisión forma parte de una serie de acciones evaluadas por el jefe comunal, reconociendo el aporte y rol clave del sector comercial en el desarrollo de la comunidad.

Fuente: Prensa Municipal