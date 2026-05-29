Vecinos indignados por el corte de energía de más de 24 horas

El apagón comenzó a las 21 del miércoles y Servicios Públicos recién pudo restablecer el servicio a las 22 del jueves.

El prolongado apagón afectó a miles de familias, comercios y varias escuelas de los barrios periféricos Rotary 23, Bicentenario, Bontempo, Esperanza, René Favaloro, parte del 25 de Mayo y otros cercanos a la zona céntrica.

A medida que transcurrieron las horas del prolongado corte de energía, se fue incrementando la indignación de vecinos y la bronca estalló entrada la noche del jueves cuando comenzaron a registrarse manifestaciones en algunos barrios que terminaron con una fuerte protesta en el acceso a las oficinas centrales de la empresa provincial Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), donde hubo quema de maderas y tuvo que intervenir la policía para evitar incidentes.

La multiplicidad de problemas se reflejó en la perdida de cadena de frío de alimentos y medicamentos, así como en la descarga de dispositivos electrónicos (celulares) que desde hace tiempo se tornan indispensables. Además, hubo inseguridad pública en horas nocturnas y otros inconvenientes de la vida cotidiana.

La gente ya estaba alterada cuando a mediodía del miércoles la empresa provincial dio a conocer un comunicado de prensa argumentando que estaba buscando la falla en el sistema eléctrico y muchas horas después hizo saber que “a través de un importante despliegue operativo en distintos puntos de la red eléctrica y tras horas de intensos trabajos de rastreo, diagnóstico y seccionamiento, personal de Servicios Públicos Sociedad del Estado logró restablecer el suministro eléctrico en distintos sectores de Caleta Olivia”.

Se supo que el problema se originó por un cortocircuito en un transformador de la línea de media tensión Nº 5, lo que generó otras fallas secundarias e incluso se quedó sin energía la planta de ósmosis inversa que potabiliza el agua de mar.

Pero las explicaciones técnicas no bastaron para calmar a los indignados vecinos que incluso llegaron a pedir la renuncia del gerente distrital de la empresa, Gustavo Fernández, a pesar de que el funcionario dijo que se estaba haciendo lo humanamente posible para restablecer el servicio y pedía “paciencia a los vecinos”.

Lo cierto es que la bronca de la comunidad viene desde hace tiempo porque son habituales los cortes de energía focalizados cuando hay una leve precipitación pluvial o sopla un poco de viento.

La gente tampoco olvida que hubo un apagón generalizado hace cuatro años, justamente cuando se jugaba la final del mundial de fútbol entre Argentina y Francia, por lo cual es de esperar que no suceda ahora con el nuevo campeonato ya que la pasión por el equipo nacional no admite interrupciones, menos en estos tiempos de asfixia económica donde no hay mucho margen para las distracciones.