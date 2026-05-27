Llegaron 114 toneladas de leña para familias que no tienen gas

La municipalidad de Caleta Olivia se encuentra ejecutando el Plan Invernal con el objetivo de asistir a familias que no cuentan con la red de gas.

Este miércoles arribó a Caleta Olivia otro camión transportando 114 toneladas de leña de alto poder calórico que se distribuirá entre las familias que figuran inscriptas en la Secretaría de Desarrollo Social tras haberse realizado un relevamiento en barrios periféricos durante los meses de marzo y abril.

La titular de esa cartera, Priscilla Jwanczyk, comentó que las gestiones ante el gobierno provincial para la adquisición de la leña se llevaron a cabo entre los meses de diciembre y enero.

“Este es el tercer camión que recibimos y vamos a contar con 20 más durante toda la temporada de bajas temperaturas. En este momento se está procediendo a la descarga y seguramente a partir de este jueves vamos a comenzar con la distribución donde se realizaron los relevamientos. En el caso de aquellos vecinos que no lo hicieron, pueden acercarse a nuestras distintas dependencias (CIC u otros puntos de referencia)”, indicó a funcionaria

Asimismo, mencionó que en esta oportunidad se trata de 250 familias que contarán con esta asistencia, no solo de leña, sino también de garrafas.

“Toda la logística y las gestiones ante las diferentes empresas estuvieron a cargo del intendente Pablo Carrizo y esto nos permitió contar con el material anticipadamente para cubrir las necesidades de las familias”, concluyó Jwanczyk.