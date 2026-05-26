Un joven de 18 años fue atacado el domingo en el barrio Ceferino Namuncurá de Caleta Olivia por un individuo que tendría sus facultades mentales alteradas.

Acusan a sujeto con alteraciones mentales por apuñalar a un joven

La víctima, familiares y amigos se presentaron a media mañana de este martes en el Juzgado de Instrucción Nº 1, con carteles que muestran la cara del agresor, para reclamar que hecho no quede impune.,

Mary Soto, madre de Carlos Guardoz, el muchacho herido, relató a medios informativos que su hijo recibió cinco puñaladas en la cabeza por parte de un vecino que vive junto a su vivienda.

Aseguró que se trató de un ataque “planeado” y que el agresor (quien se apellidaría Gamboa) habría actuado con total intención de matarlo, tal como quedó registrado en el video de una cámara de vigilancia de la zona.

También contó que el atacante venía manifestando desde hacía varios días un fuerte enojo por un supuesto problema relacionado a una cañería de gas y proferido fuertes amenazas.

Incluso, luego de atacar al joven “dijo que iba a volver a terminar lo que empezó” manifestaron otros familiares, señalando ademàs que actualmente el agresor permanece internado en el área de Salud Mental del Hospital Zonal.

Esta situación también generó cuestionamientos por parte de la familia de la víctima, quienes apuntaron contra la falta de seguimiento y controles.

FAMILIARES3

Por este grave suceso manifestaron que comenzarán una juntada de firmas para exigir que el agresor quede detenido y rechazaron la posibilidad de que solo se le dicte una restricción de acercamiento. “Tenemos que vivir encerrados en nuestra casa con miedo. Quiero seguridad y que mi hijo vuelva a tener una vida en paz”, expresó la madre.

Por su parte, Carlitos, tal como lo llaman sus familiares y amigos relató que tiene miedo por las secuelas que puedan quedarle tras las puñaladas recibidas en la cabeza.

Asimismo, pidió que la Justicia no trate el caso únicamente desde la enfermedad psiquiátrica del agresor. “Este tipo iba a acabar con mi vida. Sabe lo que hace. Quiero que esto se tome como un intento de asesinato”, manifestó.

Finalmente, advirtió que el acusado “no es un peligro solo para mí, sino también para su propia familia”.

Fuente: InfoCaleta