La niebla cubrió zonas urbanas, costa atlántica y rutas de acceso

Un denso banco de niebla redujo a menos de 100 metros la visibilidad en Caleta Olivia y Cañadón Seco desde la madrugada de este martes.

El fenómeno meteorológico fue acompañado por temperaturas que oscilaron entre los 6 y los 8 grados centígrados y una humedad del 94%, lo que hizo que las calles pavimentadas quedaran húmedas, al igual que los cristales de vehículos.

La ausencia de viento provocó que las nubes que llegaron a nivel del suelo recién comenzaran a disiparse cerca del mediodía con un leve incremento de la temperatura, dejando pasar los rayos del sol.

La escasa visibilidad se extendió hacia la costa marina y los conductores de todo tipo de vehículos debieron extremar precauciones no solo en zonas urbanas sino también en los accesos norte y sur a Caleta Olivia por la Ruta Nacional Nº 3.

La niebla también redujo la visibilidad un extenso tramo de la Ruta Provincial Nº 12 en dirección a Pico Truncado, motivando que personal policial de la Comisaría de Cañadón Seco instrumentara un operativo de seguridad vial.

Al igual que los inspectores de tránsito de la municipalidad de Caleta Olivia, controlaron que se circulara con alerta y con luces, recomendando además no utilizar balizas cuando se va en marcha ya que ello puede generar confusión y causar accidentes.