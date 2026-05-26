Mujer de 85 años falleció al incendiarse una vivienda

El trágico suceso se registró el lunes en una vivienda del barrio 26 de Junio de Caleta Olivia. El incendio fue accidental y se habría originado por un sahumerio que cayó sobre un sillón.

El informe emitido por la Policía de Santa Cruz señala que alrededor de las 07:14, se recibieron alertas en simultáneo a través de los números de emergencia 911 y 100 de Bomberos, dando cuenta que en la calle Gabino Rabanal se estaba incendiando u na vivienda.

Al arribar personal de la Unidad 5ª observó que la casa tenia las aberturas principales abiertas debido a que vecinos y familiares, tras advertir la emanación de humo, habían forzado el ingreso para auxiliar a la propietaria.

La mujer fue retirada del interior desvanecida y trasladada inicialmente a un patio lindante para resguardar su integridad física, mientras se realizaba la aproximación del personal de seguridad.

De forma inmediata, el personal de bomberos desplegó una línea de ataque para extinguir el foco ígneo que se encontraba sectorizado en uno de los dormitorios.

Paralelamente, en la vía pública, el personal bomberil inicio maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sobre la víctima, quien no presentaba signos vitales, dándose intervención urgente al móvil sanitario del nosocomio local, donde minutos más tarde se certificó su fallecimiento.

Una vez controlado el proceso calórico, se hicieron presentes peritos de la División Investigación Pericial Zona Norte, bajo la supervisión de las máximas autoridades del Departamento Zona II de Bomberos y la División Gabinete Criminalístico.

Tras una minuciosa inspección técnica en la escena, se determinó de forma fehaciente que la causa del incendio fue accidental, originada en una de las habitaciones al tomar contacto directo un sahumerio encendido con la superficie de un sillón.

Por disposición del Juzgado de Instrucción Nro. Uno local, a través de la Secretaría Penal de turno, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia médico-forense, completada en horas de la tarde. En tanto, la vivienda quedó bajo resguardo con consigna policial preventiva mientras la División de Investigaciones (DDI) prosigue con las actuaciones judiciales de rigor.