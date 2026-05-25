Otro locro solidario para mitigar una crisis siniestra

El gremio de Camionero preparó más de dos mil porciones de locro que se distribuyeron en Caleta Olivia.

Las dos grandes ollas de la exquisita comida criolla se instalaron en la Plaza 20 de Noviembre y el operativo solidario requirió de una gran logística del gremio que lidera Sergio Sarmiento en Santa Cruz. La comida fue preparada en el marco del nuevo aniversario por la Revolución de Mayo.

Cientos de vecinos formaron una extensa fila con recipientes para recibir gratuitamente el locro con condimentos y pan poco después del mediodía.

Referentes del sindicato comentaron al portal digital La Vanguardia Noticias que el objetivo no fue solamente conmemorar una fecha patria, sino también acompañar a muchas familias que atraviesan dificultades económicas en un contexto de caída del poder adquisitivo, aumentos de tarifas y pérdida de empleo.

"Hay vecinos que la están pasando muy mal y creemos que en estas fechas también hay que estar presentes desde la solidaridad", señalaron desde la organización gremial.