Caleta Olivia se sumó al desfile por la Patria

En el nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, este lunes se desarrolló en Caleta Olivia el tradicional desfile por avenidas céntricas.

El acto institucional estuvo encabezado por el intendente Pablo Carrizo, acompañado por su equipo de gestión y una amplia participación de instituciones educativas, fuerzas de seguridad, organizaciones intermedias y vecinos en general que se acercaron al microcentro para compartir una jornada cargada de identidad, tradición y sentimiento patrio.

Durante la celebración, se realizaron distintas propuestas organizadas por el Municipio y las instituciones participantes, entre ellas el reparto de chocolate caliente y tortas fritas y la interpretación del tradicional pericón nacional.

Uno de los momentos más emotivos fue el paso de los adultos mayores pertenecientes al Hogar de Ancianos, entre quienes se encontraba Carmen Red, quien ya cumplió 100 años y recibió el reconocimiento del intendente con la entrega de una medalla.

Por parte de la Municipalidad, desfilaron las distintas áreas, diez móviles municipales y, por primera vez, participó el dispositivo de Discapacidad, que presentó además su Traffic adaptada, reafirmando el compromiso con la inclusión y la visibilización de derechos.

En este contexto, el intendente destacó la importancia de mantener vivo el sentido de pertenencia y el espíritu patrio a través de este tipo de encuentros comunitarios. “Hoy nos reunimos en un día muy especial para todos los argentinos; es un desfile sencillo, simple, pero muy emotivo. Quiero agradecer a todas las instituciones intermedias y a todos los trabajadores municipales que hicieron posible esta jornada”, expresó Carrizo.

Finalmente, el jefe comunal transmitió un afectuoso mensaje a todos los vecinos, señalando que “la patria se hace todos los días, con buenas acciones, con empatía y con solidaridad. De eso se trata”.

Por su parte, el secretario de Cultura, Deportes y Juventud, David Jones, agradeció la participación de las escuelas municipales, profesores, alumnos y familias que acompañaron la propuesta. “Estamos muy contentos porque es algo patrio que reivindicamos todos los años. Para nosotros es importante estar acá y acompañar como lo venimos haciendo durante toda esta gestión”, manifestó.

Además, remarcó la importancia de sostener este tipo de actos para fortalecer la identidad nacional. “Lo importante es que sigamos con estos actos y que podamos cumplir con lo patrio. Cuando convocamos a las instituciones, siempre están presentes y eso es algo muy importante para destacar”, concluyó.