El Hospital Zonal recibió partida de medicamentos

Los mismos corresponden a una compra descentralizada que realizó el Ministerio de Salud de Santa Cruz para abastecer los 14 hospitales públicos de toda la provincia y sus Centros Periféricos.

En el caso del Hospital Zonal de Caleta Olivia, se trata de una primera partida que fue descargada en diez pallets desde un camión que arribó a hora temprana de este miércoles

La compra, mediante licitación pública, incluye más de 350 tipos de medicamentos e insumos, entre antibióticos, anestésicos, analgésicos, antipsicóticos, soluciones fisiológicas y otros medicamentos esenciales para guardias, internaciones y tratamientos complejos.

De acuerdo a una información dada a conocer con anterioridad por la cartera de salud, la licitación pública se realizó en el mes de marzo de este mismo año y la compra centralizada permitió optimizar recursos económicos, lográndose un ahorro estimado en 5 mil millones de pesos.

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En este marco, el director general del Hospital Zonal de Caleta Olivia, dr. Daniel Covas (foto) dijo a medios periodísticos que el material sanitario recibido permitirá cubrir una parte importante de la demanda mensual del nosocomio y sus Centros Periféricos, añadiendo que la centralización de las compras no solo reduce costos, sino que además descomprime el presupuesto propio del nosocomio.

“Estas compras dejan de salir directamente de nuestro presupuesto y eso nos permite afrontar de manera mucho más aliviada otros gastos del hospital, cumplir con proveedores y atender otras necesidades”, precisò, resaltando además que el ahorro se genera por el volumen de compra provincial y la unificación de la demanda sanitaria.