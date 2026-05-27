Violenta agresión a docente de una escuela primaria

El suceso fue violento y se registró este miércoles en la Escuela Primaria Provincial Nº 82 ubicada en el barrio Rotary 23 de Caleta Olivia.

De acuerdo a informes recabados por El Patagónico en fuentes policiales y en el gremio ADOSAC, el grave incidente se produjo minutos después de las nueve de la mañana cuando una mujer, madre de un alumno del establecimiento, ingresó a los gritos al edificio escolar exigiendo hablar con las autoridades porque a su hijo lo habían cambiado de aula.

Aparentemente ello ocurrió porque debido al paro docente también se registra una disminución del alumnado y por ello se opta por unificar los grados como medida provisoria.

La mujer, que llevaba una mochila y se apellidaría Brizuela ya posee antecedentes de violencia y por ello tenía restricción de ingreso a la escuela.

Fueron vanos los intentos de la vicedirectora Paola Sepúlveda para hacerla entrar en razón.

Hizo caso omiso a todo tipo de explicación y tomó del cabello a la docente para luego arrastrarla algunos metros por la galería y proferirle algunos golpes.

Las versiones también indican que habría esgrimido un cuchillo que ocultaba en la mochila, pero ello no pudo ser confirmado por las fuentes policiales.

Otras docentes lograron proteger a la vicedirectora y llamar a la policìa y a las autoridades de la Dirección Regional de Escuelas, habiéndose también presentes minutos después integrantes de la comisión directiva local de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC).

La vicedirectora quedó en estado de shock y más tarde pudo radicar la denuncia en la comisaria de la jurisdicción, la Seccional Quinta.