Caleta Olivia contará con un nuevo polideportivo regional

El intendente Pablo Carrizo recibió la confirmación de la construcción de un nuevo polideportivo regional para Caleta Olivia.

Se trata de una obra de gran magnitud que demandará una inversión superior a los 4.440 millones de pesos y fortalecerá el desarrollo deportivo, social y comunitario de la localidad.

La decisión le fue comunicada por el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, en un encuentro celebrado el miércoles en Río Gallegos, del cual también participaron otras autoridades provinciales y municipales, entre ellas el secretario de Hacienda del municipio, Franco Antipani.

La obra fue aprobada mediante la Resolución N°40 del Comité Administrador del Fondo Fiduciario UniRSE, a partir de una presentación realizada por el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), y representa una de las inversiones más importantes en infraestructura deportiva para Caleta Olivia en los últimos años.

El nuevo complejo contará con instalaciones modernas y espacios multifuncionales preparados para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales. Asimismo, tendrá las condiciones necesarias para albergar competencias de carácter regional, entre ellas los tradicionales Juegos de la Araucanía.

En este contexto, Pablo Carrizo destacó la importancia de continuar generando obras que acompañen el crecimiento de la ciudad y amplíen las oportunidades para niños, jóvenes y familias caletenses.

Fuente: Prensa Municipal