El evento se llevó a cabo el miércoles en instalaciones de la Biblioteca Municipal “Mariano Moreno” de Caleta Olivia organizado por un grupo de escritoras locales.

En encuentro literario honraron a mujeres de la historia patriótica

Estuvo enmarcado en los actos conmemorativos al 54º aniversario de esa institución y a la celebración de la Gesta de Mayo de 1810 que marcó el primer grito de libertad hacia la Independencia Nacional, una época de la historia que tuvo como protagonistas a numerosas mujeres.

Algunos nombres son conocidos pero muchas de ellas quedaron en el olvido y por ello el encuentro literario tuvo como objetivo recuperar el rol patriótico que desempeñaron.

Entre ellas figuran Juana Azurduy, Mariquita Sánchez de Thompson, María Remedios del Valle, Josefa Ezcurra, Magdalena Costa y Macacha Güemes.

Las expositoras fueron Perla Sexto, Olga Carrizo, Alina Santos y Karina Mena, bajo la coordinación de Adita Muriano.

Además, para matizar el encuentro, actuó un grupo de danzas del Centro de Residentes Salteños presentando un cuadro musical que identifica a una de las heroínas de la Independencia, Juana Azurduy.