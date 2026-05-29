Multitudinario y colorido desfile de jardineritos

Centenares de niños y niñas de escuelas de nivel inicial públicas y privadas protagonizaron en la tarde de este viernes un bullicioso y colorido desfile por la céntrica avenida San Martín de Caleta Olivia.

Fue la segunda edición anual del evento que organiza la comunidad educativa del Jardín Nº 11 “Runcantún” por el Día de Los Jardines de infantes que se celebra el 28 de mayo y tuvo que postergarse una jornada por la lluvia.

El municipio a través de diferentes áreas operativas, Protección Civil y Policía Provincial aportaron una gran logística para la menuda fiesta de la cual tambièn tomaron parte activa no solo las docentes sino también padres, madres y otros familiares que acompañaron a los pequeños en la caminata.

Los parlantes difundieron música infantil y cada grupo llevó disfraces, sobre todo murgueros, en tanto que algunos adultos encendieron bengalas de colores, a una distancia prudencial de los niños, mientras que otros aportaron redoblantes y trompetas.

El desfile comenzó alrededor de las 14:30 y se extendió por mñas de una hora con la participación de aproximadamente diez jardines, incluyendo el de Cañadón Seco.

Vale recordar que el Día de los Jardines de Infantes se celebra en homenaje a Rosario Vera Peñaloza, destacada educadora y pedagoga argentina que dedicó su vida a la enseñanza, fundó el primer jardín de infantes del país y sentó las bases de la educación inicial.

JAR31 Foto: Agencia Caleta Olivia / El Patagónico.

JAR32 Foto: Agencia Caleta Olivia / El Patagónico.