Llegó el material para red de gas del barrio René Favaloro

Se trata 2.000 metros de caños de polietileno de alta densidad (PEAD) que se utilizarán en la primera etapa de ampliación de la red de gas del barrio René Favaloro de Caleta Olivia.

Los mismos fueron acopiados este martes en la planta de la empresa Distrigas, encargada de las tareas principales.

Cabe mencionar que esta iniciativa surge luego del compromiso del intendente Pablo Carrizo con el objetivo de que mejorar la calidad de vida de la comunidad asegurando el acceso a los servicios básicos esenciales a las familias que habitan esa zona de la ciudad

Al respecto, el subgerente loca de Distrigas, Ramón Herrera, expresó su satisfacción por la llegada de esta partida de materiales que constituyen “un significativo alivio para los vecinos porque hace muchos años venían esperando esta obra”.

Indicó además que “tenemos proyectado comenzar a colocarlos la próxima semana para lograr el objetivo principal de finalizar los trabajos antes de la llegada del invierno”.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios de la municipalidad, José Camacho puso en valor el inicio de esta obra que está planificada para el 4 de mayo.

“La idea de la gestión es avanzar con la extensión de la red de gas antes de la llegada del frio extremo. Es un compromiso asumido por el intendente y este es el primer paso para su concreción”.

Fuente: Prensa Municipal