Recuperan moto y demoran a un menor

Policías del Comando de Patrullas recuperó en pocos minutos una motocicleta de baja cilindrada que había sido sustraída en Caleta Olivia.

El personal del Comando de Patrullas de Caleta Olivia intervino este lunes tras un requerimiento del sistema de emergencias 911 que alertaba sobre la sustracción de un moto vehículo por parte de tres individuos, quienes habían escapado hacia el barrio 2 de Abril.

A partir de un rápido despliegue en la zona, los efectivos lograron localizar a uno de los sospechosos, quien trasladaba el rodado sustraído. Al advertir la presencia policial, el sujeto intentó huir, abandonando el vehículo en la vía pública. No obstante, fue interceptado a pocos metros.

El demorado, menor de edad, fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de su responsable legal, mientras que el moto vehículo fue recuperado y puesto a resguardo.