Municipales exigen respuesta del Ejecutivo a múltiples reclamos

Un grupo de trabajadores municipales de Caleta Olivia protagonizó en horas de la mañana de este jueves una protesta pacífica en el acceso al edificio central de la comuna.

La asamblea de delegados del gremio que los nuclea (SOEMCO) que celebraran en la víspera había resuelto esta movilización en el marco de medidas de fuerza que tienen relativa repercusión en los sectores laborales.

A media mañana, el intendente Pablo Carrizo aún no había retornado de Río Gallegos, por lo cual los voceros de los manifestantes fueron recibidos por el jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia y otro funcionario del Departamento Ejecutivo.

Vale señalar que el municipio otorgó a partir del de marzo un incremento salarial del 10 % pero los obreros y empleados movilizados manifiestan que aún se les adeuda un 5%, argumentando que ello quedó implícito en un acuerdo firmado en agosto de 2025.

Además aseguran que hay muchos otros puntos pendientes que figuran a la lista de reclamos vinculados a adicionales, antigüedad, recategorizaciones y descuentos aplicados durante medidas de fuerza anteriores.

Fernando Verasay, Ana Luján y Cristian Machain fueron los referentes sindicales recibidos por funcionarios municipales, aunque no hubo definiciones concretas y esperaban el arribo del intendente para reanudar las negociaciones.

Los voceros reiteraron que la situación económica de muchas familias municipales es crítica y que los salarios no alcanzan a cubrir las necesidades básicas.

Horas más tarde, el jefe comunal llegó a Caleta y en informal diálogo con la prensa dijo que, conforme a lo prometido por el gobernador Claudio Vidal, esperaba que el municipio recibiera un adelanto de fondos para atender las demandas salariales.