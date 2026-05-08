Gremios estatales con distintas realidades y la misma bronca

Una nueva marcha de protesta protagonizaron el jueves por la noche en Caleta Olivia numerosos trabajadores estatales de diferentes gremios y militantes de agrupaciones sociales.

La movilización tuvo como escenario las avenidas céntricas bajo adversas condiciones climáticas y finalizó con un acto en la plazoleta del Gorosito donde se dio lectura a un documento conjunto conteniendo fuertes críticas al gobierno provincial.

Entre sus principales párrafos se señala que “hoy estamos otra vez en la calle. Y no porque nos guste perder tiempo, ni porque nos sobre la plata, ni porque tengamos ganas de soportar el frío y el ajuste. Estamos acá porque el gobierno provincial decidió darle la espalda a los trabajadores y al pueblo”.

“Acá están presentes ATE, APROSA (profesionales de la medicina), Judiciales, CTA Autónoma, ADOSAC, Polo Obrero y la FENAT. Distintos sectores, distintas realidades, pero una misma bronca por salarios de hambre, acuerdos incumplidos y un gobierno que aparece más rápido para descontar salarios que para resolver problemas” se describe.

“Porque para sacarnos plata del bolsillo son veloces. Ahora, para abrir paritarias… ahí sí se toman su tiempo. Parece que Claudio Vidal todavía no encontró la lapicera para firmar aumentos, pero sí encontró la calculadora para ajustar al pueblo trabajador” cuestionan los sectores que conforman el Frente Gremial.

Mientras nos hablan de diálogo, las escuelas se caen a pedazos.

Y se agrega que “mientras hablan de “orden”, faltan insumos en salud. Mientras hablan de “recuperación”, cada vez hay más familias que no llegan a fin de mes. Y encima quieren hacernos creer que reclamar es un privilegio. No, señor gobernador, privilegio es cobrar millones mientras el pueblo elige entre pagar el gas o llenar la heladera”.

Por último se exige el llamado a paritarias para lograr un aumento salarial de manera urgente, el cumplimiento de todos los acuerdos pactados con el gobierno, lo que se agrega un reclamo al gobierno nacional, cual es volver a poner en vigencia el programa Volver al Trabajo.