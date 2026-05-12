Alumnos con proyectos de investigación sobre sectores productivos

El intendente Othar Macharashvili visitó este martes la Escuela Provincial N° 770 “TAE” y se entrevistó con los estudiantes de 7° año que llevan adelante proyectos de investigación sobre diversos sectores productivos que se desarrollan en la ciudad.

Como parte de este proceso, los jóvenes emplean métodos creativos de presentación, como la producción de un documental que incluye entrevistas a figuras clave como el jefe comunal. El proyecto integra prácticas profesionalizantes, donde los alumnos brindan apoyo técnico a organizaciones locales y recolectan datos cualitativos. Finalmente, el objetivo es que los estudiantes elaboren un informe técnico con propuestas de mejora que permitan a las instituciones aprovechar mejor los recursos de su entorno.

Al respecto, la docente Natalia Iglesias, que dicta la materia Contexto y Desarrollo Regional 2, explicó que los alumnos están realizando un proyecto de investigación por sector productivo y la idea es que cada grupo vaya investigando en distintas fuentes de conocimiento e información.

“A partir de los datos obtenidos, la idea es ver oportunidades, amenazas y buscar proyecciones para el desarrollo local en distintas variables, desde lo social, ambiental, cultural y el desarrollo económico. A un grupo en particular se le ocurrió también ir a la fuente primaria y hacer entrevistas; por eso la invitación al intendente”, indicó la docente.

La escuela posee un proyecto interdisciplinario en 7° año que integra distintos espacios, entre ellos las prácticas profesionalizantes y materias como economía, gestión de proyectos y comercio exterior. “Hace ya 3 años creamos una asociación sin fines de lucro a través de este proyecto, y lo que hacen los chicos es salir en la segunda parte del año a distintas organizaciones locales a brindar apoyo, en estilo pasantía, para prestar sus servicios como estudiantes técnicos en gestión y administración de organizaciones”, describió.

La docente concluyó que, al final de año, cada grupo “le entrega a la organización un informe técnico en el que le detallan todo el análisis y las propuestas de mejora, marcando las recomendaciones que pueden aplicar internamente para aprovechar mejor los recursos que tienen en el territorio”.